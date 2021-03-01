Петербургский суд встал на сторону уничтожителей леса

Житель Петербурга проиграл в суде по иску в защиту старого тополя. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Андрей Левин, живущий на 16-й линии В. О., подал иск к комитету по благоустройству, требуя отменить решение о вырубке тополя.

По мнению петербуржца, комитет нарушил его право на комфортную среду. Левин рассказал, что дерево вполне здорово и выглядит эстетично, не заваливается.

В комитете считают, что дерево сгнило и может упасть. Его проверяли летом после обращения другого петербуржца, опасающегося за то, что дерево может упасть на детскую площадку.

Суд решил, что дерево все же следует срубить, а вместо него будет высажена другая зелень - таким образом, право Левина на комфортную среду не будет нарушено.