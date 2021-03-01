В Петербурге будет тепло и очень ветрено

В первый день календарной весны в Петербурге усилится ветер. Спасатели предупредили горожан о необходимости сохранять бдительность, так как прогноз синоптиков обещает порывы до 16 метров в секунду.

Традиционно нужно проявлять осторожность на улицах: обходить шаткие конструкции, не оставлять автомобили под деревьями.

Дома же лучше закрыть окна и убрать с балкона вещи.

По данным метеорологов, в городе сохранится плюсовая температура. Как писал Санкт-Петербург.ру, с конца прошлой недели в Северной столице началась оттепель, из-за которой на дорогах и тротуарах начался настоящий коллапс: внушительные сугробы начали таять, превращая город в полосу препятствий.