"Водоканал" объяснил изменение цвета воды в каналах

В реках и каналах Петербурга не может быть канализационной воды. Об этом Санкт-Петербургу.ру рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал".

"Никакой канализации там нет! - подчеркнули в предприятии. - Туда поступает талая вода с дорог, которая имеет такой оттенок из-за почвы".

Как рассказали специалисты "Водоканала", они брали пробу воды на местах и не обнаружили в каналах никаких вредных веществ. Сбросов в каналы города не зафиксировано.

Напомним, накануне СМИ Петербурга сообщили, что в Фонтанке, канале Грибоедова заметили желтую воду. Журналисты предположили, что в водоемы могли попасть некие вредные вещества, однако в департаменте по природопользованию отвергли такой вариат, отметив, что цвет воды нормален для данного времени года.