Синоптик рассказал, когда в Петербург придет настоящая весна

Оттепель в Северной столице, приведшая к катастрофе на дорогах и тротуарах города, скоро кончится и уже в начале марта в Санкт-Петербург вернутся холода. Об этом сообщил главный синоптик региона Александр Колесов телеканалу «Санкт-Петербург».

По его данным, в городе выпало уже 150% месячной нормы осадков - и в последние два дня они активно стаивают.

При этом, по прогнозам метеорологов, солнце будет светить петербуржцам только во второй половине марта. Вместе с солнцем вернется и тепло - со второй половины месяца в Северной столице установится плюсовая температура.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в городе дул сильный ветер и сугробы продолжали таять, мешая петербуржцам нормально передвигаться по городу. Власти обещали вывезти весь снег с улиц города на Неве за две недели.