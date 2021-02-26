"Кресты-2" заплатят компенсацию зэку за плохое содержание

В Петербурге мужчина пожаловался на «нечеловеческие условия» содержания в «Крестах». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, он обратился в суд и потребовал выплаты компенсации в размере 657 тыс. руб.

Петербуржец пробыл в изоляторе больше года. Он сообщил, что помещение камеры было очень маленькое, летом и осенью сильно гудели трубы, стоял плохой запах от помойки, однако закрыть окно было невозможно, так как если не проветривать, то запах шел изнутри СИЗО, от туалета внутри камеры и постоянно курящих сокамерников.

Также мужчина пожаловался на короткие прогулки и слишком маленькое время для принятия душа - около 7 мин. в неделю.



Суд взыскал в пользу петербуржца с ФСИН компенсацию за нарушение условий содержания в размере 60 тыс. руб.