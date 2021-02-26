Неизвестные похитили собак Леди Гаги

Неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги и украли животных, одна собака сбежала. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 24 февраля, когда сама артистка находилась в Италии на отдыхе.

Нападение было совершено около дома. Соседи вызвали полицию, которая нашла одного пса. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позднее к поиску преступников и украденных собак подключились сотрудники Федерального бюро расследований. При этом правоохранители не знают, были ли у похитителей сведения о том, кому принадлежат собаки, и что послужило мотивом нападения.

Певица предложила вознаграждение в 500 тыс. долларов за любую информацию о собаках или нападавших.