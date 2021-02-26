В Петербурге переименовывают остановки "Ольгин ручей" и "Ручьи"

Комитет по транспорту изменил названия нескольких остановок общественного транспорта в Приморском, Петродворцовом и Калининском районах.

Новые названия получат "Ольгин канал" (с 1 марта будет "Краснофлотское шоссе, 62"), "Гостиница "Выборгская" (будет "Набережная Черной речки") и "Станция Ручьи" ("Улица Руставели, 29").

Не сообщается, почему было принято решение переименовать остановочные пункты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за пандемии коронавируса перевозчики Северной столицы не смогли получить свыше 200 автобусов и троллейбусов. Некоторые партии транспортных средств пришли с опозданием.