Петербуржцы смогут отследить, где находится вызванная ими скорая

В Петербурге уже летом может появиться сервис по отслеживанию передвижения карет скорой помощи, подобный агрегаторам такси. Об этом "ПД" рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

По его словам, в Смольном приступают к разработке приложения, которое позволит отслеживать геолокацию и ожидаемое время прибытия скорой.

По мнению вице-губернатора, сервис может оказаться полезен и медикам.

Приложение может появиться уже летом этого года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, о назначении Казарина на пост вице-губернатора стало известно 20 января 2021 года.