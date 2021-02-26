СПбГУП выплатит бывшей студентке 300 тыс. рублей

Суд вынес решение по иску Анастасии Кулдаревой к петербургскому гуманитарному Университету профсоюзов в пользу бывшей студентки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службы судов города.

Она просила взыскать с вуза компенсацию морального вреда и штраф после того, как решила не обучаться в данном вузе в 2019 году, хотя уже внесла аванс в 129 тыс. руб. Девушка просила вернуть деньги в августе, когда приняла решение не учиться в вузе, однако там ее просьбу проигнорировали. Тогда Кулдарева обратилась в суд.

Представитель вуза в суде отметил, что университет не мог вернуть средства, так как полностью израсходовал их на ремонт и содержание зданий, закупку учебного оборудования и учебно-методической литературы, а также выплату зарплат педагогам.

В итоге суд встал на сторону девушки и взыскал с университета почти 300 тыс. руб.