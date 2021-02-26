Самым опасным хищником Петербурга и Ленобласти стал медведь

Самый опасный зверь в Ленинградской области - это бурый медведь. Об этом рассказал биолог Павел Глазков, сообщает Piter.tv.

В лесах Петербурга и области проживает порядка 3 тысяч особей.

На втором месте по опасности - волки обыкновенные и черные. По словам Глазкова, их численность растет.

Биолог поставил на третье место росомах. Их численность увеличивается в холодные зимы, так как эти животные приходят из более северных регионов, например, из Карелии.

На четвертом месте оказалась рысь.



Среди самых опасных пернатых хищников Глазков назвал краснокнижного беркута, орлана-белохвоста и ястреба-тетеревятника. В Ленобласти гнездятся всего 10 пар беркутов.