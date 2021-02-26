Беглов попросил прощения у петербуржцев за шумную уборку снега

Губернатор Александр Беглов подвел промежуточные итоги уборки снега в Петербурге. Как отметил градоначальник в эфире телеканала «78», главные вопросы решить удалось.

Он рассказал, что Смольный закупил технику и увеличил штат коммунальщиков. Губернатор подчеркнул, что сбрасывание снега в реки прекратилось, и это главное.

Также Беглов рассказал, что ночная уборка улиц достаточно шумная, но необходимая, чтобы оперативно избавиться от осадков. Он извинился перед горожанами за причиненные неудобства в ночное время.

Как писал Санкт-Петербург.ру, из-за резкого потепления в нашем городе тает валивший всю неделю снег. На дорогах образовалась наледь, на магистралях - огромные лужи.

Коммунальщики планируют вывезти весь снег из города за пару недель.