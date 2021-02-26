Петербуржцам обещают сильный ветер

Спасатели предупредили жителей Петербурга об усилении ветра. По данным специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня с 8 до 12 часов в городе северо-западный ветер будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду.

Стоит закрыть балконные двери, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, быть осторожными на улицах.



При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов нужно набрать 112 или 101.

В Ленобласти также объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в Северной столице в пятницу сохранится плюсовая температура, а это значит, что оттепель продолжит влиять на ситуацию на дорогах и тротуарах.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне из-за теплой погоды город, заваленный снегом, превратился в непроходимую полосу препятствий с огромными лужами на трассах и пешеходных пространствах, в некоторых местах образовалась наледь.