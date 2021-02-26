Начальников Центра радиологии обвинили в растрате на 156 млн рублей

Петербургский суд избрал меру пресечения в отношении двух заместителей директора Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова. Их обвиняют в растрате 156 тлн руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам дела, в 2014 году центр заключил контракты на реконструкцию нескольких зданий. Подрядчик обязательства не исполнил, а принимающая сторона проигнорировала этот факт, подписав поддельные акты приемки.

Без ремонта корпуса не подлежали эсплуатации, однако подрядчик получил за них деньги.

Суд избрал фигурантам меру пресечения, запретив пользование интернетом и общение со свидетелями.

Сотрудникам научного центра грозит до 10 лет тюрьмы.