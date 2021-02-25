Музейных котов Петербурга объединит профсоюз

Профсоюз музейных котов появится в Петербурге, рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

По ее словам, "Республика кошек" поможет провести перепись пушистых хранителей в разных музеях и других культурных учреждениях Петербурга. Также сотрудники проверят условия содержания животных.

Дата создания кошачьего профсоюза станет известна в начале лета.

А 1 марта — в Международный день кошек — стартует конкурс на лучшего четвероногого музейного «сотрудника». На сайте «Республики кошек» начнется голосование, в котором примут участие не только коты из Петербурга, но и хвостатые из музеев в других городах России.