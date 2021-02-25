Петербуржцы ощутили все прелести оттепели

Сегодня в городе на Неве сложились сложные условия на дорогах и тротуарах. Из-за оттепели город превратился частично в болото, частично в каток. По словам очевидцев, местами пройти невозможно из-за наполовину растаявшего снега и горожане перепрыгивают лужи по кочкам.

Погода резко сменилась - за пару дней потеплело на 20 градусов. Поэтому весь снег, выпавший за прошлую неделю, начал таять.

Коммунальные службы оказались бессильны в этой ситуации - убрать лужи и лед оперативно и сразу везде никак не получится.

Пешеходам на Гамбургской площади приходится проявлять чудеса акробатики, чтобы попасть в общественный транспорт.

В Московском районе сформировалась огромная лужа, которую запечатлели горожане.

Очевидцы опубликовали видео ледяного катка на тротуаре у ТЦ "Галерея".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на ЗСД водители засняли огромное "озеро" из стаявшего снега, из-за которого утром образовалась пробка.

При этом прогноз синоптиков: оттепель продержится в городе еще несколько дней, а это значит, что большие сугробы продолжат таять и подмерзать по ночам.