Суд прекратил дело о декларации губернатора

Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по административному исковому заявлению исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и других лиц по декларации губернатора Александра Беглова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что в случае определенного решения суда градоначальник мог отправиться в отставку.

В итоге суд вовсе не рассматривал иск по существу.

Как писал Санкт-Петербург.ру, иск был подан в прошлом году. Около ста петербуржцев требовали проверить декларацию Беглова на предмет нарушений. В ней не указали резиденцию в поселке Комарово, которая находится на балансе горадминистрации и предоставлена губернатору в безвозмездное пользование.

Беглов ответил истцам, направив в городской суд возражения на коллективный иск горожан. Согласно мнению Беглова, он отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо.