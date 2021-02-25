Памятник - Распутину, визы - народу: о чем сегодня писал политический Телеграм Петербурга

Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает обсуждать городские политические "инсайды" от авторов местных телеграм-каналов. Сегодня больше не про политику, а вообще "про жизнь". Хотя и то и другое неразрывно связано друг с другом.



Экскоммьюникадо сегодня приводит слова президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева по поводу вероятной выдачи виз гражданам РФ уже этим летом. Информация подается как неофициальная и, откровенно, говоря очень плохо вяжется с сегодняшним объявлением трехнедельного карантина в Финляндии с 8 марта. Визовая перспектива далеко, а локдаун - вот тут, под боком.



АНП продолжает настаивать на вероятном выдвижении Бориса Вишневского по округу №216. И это даже несмотря на то, что депутат активно поддерживает Алексея Навального, которого раскритиковало высшее партийное руководство "Яблока". Авторы канала заключают: партию ждут непросты времена. Сегодня официальный лидер "яблочников" заявил о том, что организация будет критиковать Навального, чтобы молодежь перестала его поддерживать. В общем, Борис-Лазаревичу, который работает на протестный электорат, придется нелегко.



Радость по поводу закрытия ковидного стационара на территории "Ленэкспо" сегодня выражает "Ротонда" и канал депутата Оксаны Дмитриевой. Оба делают выводы о завершении второй волны коронавируса, опираясь на время предыдущего закрытия стационара.



Канал "Записки Декабриста" сегодня публикует любопытную историю, которая очень хорошо вплетается в голосование по поводу памятника Дзержинскому на Лубянке. В Петербурге, оказывается, есть группа людей, которые хотят поставить монумент Распутину. В общем, даже и сам памятник уже готов. Вот только логичнее всего его было бы поставить в саду Юсуповского дворца, где Распутина убивали. Но музейные сотрудники якобы резко против. Уже собирают подписи к петиции и собираются направить ее в Смольный.



Вообще, замечено, что истории с памятниками так или иначе появляются перед крупными выборами. В Петербурге последний раз о переносе памятника говорили в августе 2019-го, аккурат перед губернаторскими. Тогда инициативная группа граждан просила перенести монумент Александру III со двора Мраморного дворца на площадь Восстания.



Вырисовывается весьма любопытная тенденция. Упомянутого императора знали как царя-миротворца, за время правления которого произошел серьезный скачок промышленного производства. И вопрос переноса его скульптуры встал перед губернаторскими выборами. А вот Распутин - известная лукавая фигура мистификатора. И вопрос о памятнике ему встает перед выборами в ЗакС. Что-то в этом, несомненно, есть.