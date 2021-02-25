Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из вуза

Профессора Владимира Матвеева, попавшего в скандальную историю, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Как сообщил представитель пресс-службы вуза, это произошло в начале февраля, пишет РИА Новости.

Сам инцидент с отрицанием Холокоста произошел на вебинаре для учителей в январе 2021 года. «Геноцид евреев в период 1938-1945 годов был. Холокоста не было!», - гласил один из слайдов профессора. Он заявил, что уничтожение евреев во Вторую мировую войны не было таким массовым, как об этом пишут большинство историков.



Когда стало известно о выступлении Матвеева, главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава еврейского общины города Марк Грубарг подали на профессора заявление в прокуратуру.

Матвеев также преподавал РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января. 30 января стало известно, что он попал в реанимацию.