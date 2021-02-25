Синоптики обещают россиянам морозный март

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что март в Европейской части России ожидается неоднородный. Не исключено, что температуры будут опускаться до -15 градусов.

Вильфанд пообещал сообщить о грядущих похолоданиях ближе к событию - наиболее точный прогноз возможен примерно за три дня.

Говоря о текущей метеорологической ситуации, синоптик отметил, что повышение температура на 20 и более градусов — довольно редкое явление. Однако с приходом плюсовой температуры не стоит ждать наступление весны.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в четверг и уик-енд в нашем городе оттепель. Будет сыро и скользко на дорогах, а температура днем будет держаться в плюсе, хотя из-за влажности ощущается достаточно холодной.