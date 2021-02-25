Петербуржцев ждет туманный четверг с гололедом

В Петербурге наступила оттепель и температура поднялась до +2. Однако очевидцы отмечают, что ощущается температура все-таки по-зимнему.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем в четверг температура уйдет еще немного в плюс - до +4 градусов. Сохранится высокая влажность воздуха, что повлияет на видимость в городе и на дорогах: ожидается значительный туман.

Возможны осадки - мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко, так что автолюбителям и пешеходам стоит сохранять бдительность.

В пятницу, 26 февраля, в Северной столице также будет сыро и туманно и относительно тепло. Вероятно, оттепель продержится все выходные.