Петербуржцы засняли снежный вал на Петроградской набережной, возмутившись работой коммунальщиков

Жители Петроградской стороны пожаловались на огромную снежную стену, которая появилась вдоль Петроградской набережной. Очевидцы засняли снежный вал и опубликовали видео в паблике "ВКонтакте".

Петербуржцы отмечают, что спецтехника сдвигает снег на край проезжей части и, таким образом, получилась достаточно высокая конструкция у дома 36 по Петроградской набережной. По словам жителей Петербурга, снежный вал достиг около двух метров в высоту и более 15 метров в длину.

"Это же все попадет в Неву! Как так-то?", — возмутился автор поста.

Часть пользователей поддержали настроение заснявшего видео и высказали недовольство работой коммунальщиков.

Впрочем, не все комментаторы поддержали панические настроения. Некоторые знатоки утверждают, что спецтехника убирает снег таким образом, а ночью уже вывозит убранное с края дороги.

Позже выяснилось, пишут "Невские новости", что этот участок дороги на Петроградской набережной действительно официально используется для временного размещения снега в соответствии с распоряжением комблага.

Как писал Санкт-Петербург.ру, наш город активно убирают после обильных снегопадов на этой и прошлой неделе.