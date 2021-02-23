Британские ученые сообщили о вероятности существования человекоподобных инопланетян

Среднестатистический инопланетян, вероятно, будет похож на жителей Земли, а не на персонажей кино и сериалов, созданных в Голливуде и других странах. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа британских ученых из Оксфорда, пишет International Journal of Astrology.

Исследователи предположили, что жители других планет могли пройти похожие этапы эволюции, преодолеть естественный отбор.



Ученые предположили, что на сегодняшний день на Земле обитает огромное количество пришельцев, которые выглядят в точности так же, как и люди.

В галактике Млечный Путь насчитывается несколько сотен тысяч объектов, потенциально подходящих для жизни. Население Земли может оказаться не таким уж одиноким в космическом пространстве.