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Уборка у полпредства и человек, похожий на Турчака: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

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© Фото: Балтфото

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День защитников Отечества выдался не очень богатым на инфоповоды в политической жизни Петербурга. Поэтому авторы политической ячейки в мессенджере сегодня разбирают фотографии с улиц города и свежую прессу. И делают свои выводы.

Канал АНП сегодня публикует снимок входной группы полпредства Президента по СЗФО. На фото - дверь, сугробы и пара занесенных снегом автомобилей. Авторы канала взывают к заместителю полпреда Любови Совершаевой, указывая на снежное безобразие. В качестве ориентира для качественной уборки, предлагается взглянуть на дорогу у администрации Василеостровского района. На фото местечко, где только что хорошенько поработал трактор. Вообще, коллаж телеграмеры взяли в Фейсбуке у петербургского адвоката Ирины Баханович, с ее вчерашней прогулки по Васильевскому острову. Она решила узнать, как чистят город от снега.

SpbGovNo разбирает интервью с бывшим председателем союза журналистов СПб и ЛО Людмилой Фомичевой, которое вышло в "Новой газете". В нем, бывший функционер общественной организации говорит про спонсорские деньги, которые перечислялись на счета то одной организации, то другой (Фомичева возглавляла одновременно и СЖ СПб и ЛО и была директором Дома Журналиста). В итоге, во время проведения ревизии новым руководителем Домжура - Михаилом Ивановым в цифрах появились ножницы. Дебет и кредит не сходятся. Естественно, деньги потрачены, а речь теперь идет о юридических нюансах. Когда у человека два кармана - какая, в принципе разница, в который деньги класть? Сейчас выясняется, что есть. Опасная ситуация Фомичевой, бывшего пресс-секретаря мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Вообще, 23 февраля получилось достаточно ровным в телеграмном пространстве. Впрочем, для любителей конспирологии авторы каналов сегодня все же, подложили несколько ловушек и опубликовали фотографию человека, похожего на "куратора выборов в ЗакСобрание от АП" Андрея Турчака. Мужчина возлагал цветы воинам на Пискаревском кладбище. А вот губернатор города Александр Беглов отмечал День защитника Отечества на площади Восстания. Примечательно, что без спикера ЗакСобрания Вячеслава Макарова. Оказывается, такое тоже бывает. И это еще одна ловушка для диванных политических аналитиков. Теперь пусть думают, что это значит.

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