Петербуржцам пообещали резкую смену погоды

В Санкт-Петербурге в среду, 24 февраля, резко потеплеет, ожидается мокрый снег. Такая погода может стать причиной аварийных ситуаций на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, обращаясь к водителям и пешеходам с просьбой быть максимально осторожными.

Как и во вторник, сохранится облачность. Возможен снег, а после потепления - и мокрый снег.

На дорогах будет гололед.

Ночью температура сохранится примерно на -10 градусах, а вот днем может потеплеть до +1. При этом сохранится достаточно сильный ветер.

В Ленобласти температура будет зависеть от района: от -10 до +2.

Также синоптики предупредили о понижении атмосферного давления.