"Укрепление костей и снижение холестерина": названа польза частого употребления лука

Ученые назвали семь полезных эффектов от употребления репчатого лука. Этот корнеплод так сильно наполнен полезными элементами, что буквально творит чудеса в человеческо теле.

Так, он может влиять на кости - увеличивая их плотность на 5%, если есть лук каждый день.

Также при частом употреблении лук снижает уровень холестерина в крови и стимулирует пищеварение из-за большого количества клетчатки.

По подсчетам специалистов, в "слезоточивом" корнеплоде - 25 видов антиоксидантов, влияющих на работу клеток.

Лук обеззараживает микрофлору ротовой полости, помогая сохранять здоровыми зубы.

В луке содержится кверцетин - этот элемент уменьшает риск развития катаракты.

Кроме того, продукт восстанавливает кожу и борется с возрастными изменениями, потому что содержит витамины А, С и Е.

По мнению ученых, лук также уменьшает стресс.