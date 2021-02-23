"Русские - суровый народ": китайцы назвали пять самых грозных российских авто

Китайское издание Sina выяснило, какие российские автомобили считаются топовыми. Первые строчки занимают внедорожники с большим клиренсом, пишет "ИноСМИ".

Номером один по популярности стал "УАЗ-Хантер". Прототип этого автомобиля выдержал испытания войной и был усовершенствован до гражданского внедорожника с радио, часами и кондиционером и считается очень надежным, уточняют китайские эксперты.

Далее следует "Нива" - полноприводный внедорожник, разработанный для движения по рекам глубиной до 60 см, преодоления метровых сугробов и подъема под углом в 58 градусов.

"Русские — народ "суровый" и воинственный, а потому и автомобили у них соответствующие", — пишет автор Sina.

Третье место занял Lada XRAY - городской кроссовер, созданный на базе Renault / Dacia B0.

"УАЗ-Патриот" китайский эксперт считает грубоватым снаружи, зато надежным по компонентам.

Также в пятерку популярных и суровых внедорожников отечественного производства попал Aurus Komendant. В его основе - Aurus Senat, который разрабатывали специально для Владимира Путина.