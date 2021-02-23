Кемеровчане с марта снова смогут летать в Петербург напрямую

С 3 марта возобновляются прямые рейсы между Петербургом и Кемерово. Они будут выполняться по средам/четвергам и воскресеньям/понедльникам.

Как пишет Piter.TV, время в пути составит немного более 4 часов. Минимальная стоимость - 4,5 тыс. руб.



Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, также снова будут прямые рейсы до Перми.

С 26 марта запускаются рейсы в Италию.