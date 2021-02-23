Маск потерял миллиарды долларов и звание самого богатого человека в мире

Американский предприниматель Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека в мире по версии Bloomberg. На фоне падения стоимости акций Tesla его состояние сократилось до $183 млрд - то есть 15,2 млрд, пишет РБК.



Бумаги Tesla подешевели на 8,6%. Аналитики связывают падение в том числе со словами Маска о том, что курсы биткоина и Ethereum «действительно кажутся высокими», о чем он писал в своем "Твиттере". При этом бизнесмен считает инвестиции в эту валюту, которую он сам сделал, безрассудными.

Теперь на первом месте в мире по богатству вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $186 млрд.