В РФ предлагают изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Как сообщает "РГ", ведомство разработало проект закона, вносящий изменения в списки профессий, которым досрочно назначается страховая пенсия по старости.

В настоящее время обучение сотрудников для дальнейшей квалифицированной работы не включается в общий стаж работы. Иногда сотрудники обращаются в суд, требуя включить это время в общий стаж.

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда, педагоги, врачи, а также жители Севера. Возраст выхода на пенсию - 65 лет для мужчин и 60 для женщин.