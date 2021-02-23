Женщина, которую силовик ударил во время акции протеста, потребовала сообщить его данные

Жительница Луги (Ленобласть) Маргарита Юдина призвала Министерство внутренних дел разгласить личность силовика, который ударил ее в живот в ходе несанкционированного протеста 23 января в Санкт-Петербурге. Как сообщают правозащитники из «Команды 29», сотрудник полиции, принося извинения женщине, совершил ряд нарушений.



Как уточнили адвокаты, медучреждения исключены из списка мест, где работники правоохранительной системы могут извиняться перед гражданами. В список мест, где можно принести извинения, входят место проживания, работы или учебы.

Юдина также потребовала от МВД денежной компенсации за инцидент.

Ответа на этот запрос от МВД пока не поступало.



Как писал Санкт-Петербург.ру, Юдина попала в больницу после удара правоохранителя.