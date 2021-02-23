Петербуржцев поздравят с 23 февраля салютом

Военнослужащие Западного военного округа дадут праздничный салют и фейерверк с запуском 1,5 тыс. зарядов в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе оруга, мероприятие начнется в 21 ч в Петропавловской крепости. Артиллерийская батарея выпустит 30 залпов, салютные установки - 1,5 тыс. фейерверочных изделий.

В Петербурге и Ленобласти также запланирован ряд других мероприятий в честь воинов, защищавших страну в годы ВОВ.

Например, утром прошел лыжный поход от ж/д платформы "Русановская". В Кронштадте для молодых ребят устроили квест.

В 14:00 на Соборной площади петропавловской крепости пройдет концерт карильонной музыки. Ко Дню защитника Отечества выступит и Василий Горелло в сопровождении Русского концертного оркестра Петербурга в «Колизее» в 19:00.

В Ледовом дворце состоится концерт группы Little Big.