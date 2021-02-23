Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре

Специалисты МЧС предупредили жителей Петербурга об усилении ветра. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Скорость ветра составит до 16 метров в секунду. Это достаточно сильный ветер, способный раскачивать деревья и мешать пешеходам.

Кроме того, как сообщал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе опять ожидается сильный снегопад. По данным синоптиков, метель разгуляется в Северной столице во второй половине дня.

При этом коммунальщики еще не успели разобраться с последствиями предыдущих снегопадов. За выходные им поступило около 250 жалоб на плохую уборку во дворах и на дорогах Санкт-Петербурга.