Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 25-летняя Анна впервые подробно высказалась о ситуации с болезнью мамы. Она рассказала о своих переживаниях в Instagram.



По словам девушки, последние два года были самым тяжелыми в ее жизни. Девушка поведала, что ей надоели звонки журналистов, обвинения в пиаре и приглашения на шоу. Она заявила, что слишком любит маму, чтобы публично рассказывать о ее болезни.

Анастасия Заворотнюк – публичный человек, и внимания не избежать, но Анне каждый раз больно, отметила девушка, подчеркнув, что сказать ей больше нечего - она уже все сказала.

В сопровождение слов она опубликовала общее фото с мамой, сделанное в 2017 году.

Как писал Санкт-Петербург.ру, актриса больше года не появляется на публике. Родные артистки отмечали, что она тяжело болеет, подробностей не приводилось.