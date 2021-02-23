Петербуржцам посоветовали готовиться к новым снегопадам

В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода и метель к вечеру. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, в этот выходной день - День Защитника Отечества - теплый атмосферный фронт определит погодные условия в Северной столице. Из-за него будет облачно и во второй половине дня выпадет снег, также возможна метель.

Температура воздуха будет около -10 в Петербурге и до -15 по области. Ожидается порывистый юго-восточный ветер.

Как писал Санкт-Петербург.ру, жители нашего города подали десятки жалоб на плохую уборку снега. Вероятно, после ночной метели на горячую линию Жилищного комитета продолжат поступать звонки.