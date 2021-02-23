СМИ назвали причину смерти Екатерины Градовой

Актриса Екатерина Градова ушла из жизни внезапно и не жаловалась на здоровье, рассказал "МК" источник.



74-летняя артистка имела ряд хронических заболеваний, среди которых был диабет, однако ухудшения состояния не было. Утром 22 февраля Градовой резко стало плохо, медики скорой диагностировали инсульт, ее госпитализировали, однако спасти артиску не удалось.

Дочь Градовой, актриса Мария Миронова, в момент ее смерти была на Мальдивах. Она досрочно прекратила отпуск и в ближайшее время прибудет в Москву.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище 24 февраля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, о смерти Градовой стало известно накануне.