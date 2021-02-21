СМИ назвали имя возможного хореографа "Танцев со звездами"

Дава (Давид Манукян) и его партнерша, вице-чемпионка мира и Европы по латиноамериканским танцам Дарья Палей в финале "Танцев со звездами" станцевали квикстеп под композицию Don’t Mean a Thing.

Для номера были подобраны образы из старого фильма "Кто подставил кролика Роджера".

Жюри были впечатлены выступлением и поставили обоим артистам по 10 баллов, отметив, что рэпер очень пластичен и артистичен.

Один из судей, профессиональный танцор Гарик Рудник предложил блогеру стать хореографом в следующем сезоне шоу.

Отметим, что имена победителей 12 сезона шоу стаут известны совсем скоро.

Манукян в январе получил травму руки, однако это ему не помешало выступать.