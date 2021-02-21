Некоторые петербуржцы стали платить за отопление в 1,5 раза больше

Жители Санкт-Петербурга заметили, что слишком много платят за отопление в январе 2021 года. Рост суммы в квитанциях достигает 50%, сообщили в жилищном комитете, в который поступают жалобы от горожан.

По данным чиновников, сумма оплаты за отопление и вправду могла возрасти из-за морозов. Однако в некоторых случаях частные компании безосновательно завышают стоимость отопления - с такими случаями в комитете разбираются отдельно.

Важно также знать, установлен ли в доме общий счетчик.

Тариф на услуги отопления составляет 1 818,29 рубля за гигакалорию.