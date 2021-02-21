В Петербурге выпало почти 40% месячной нормы снега

Почти 40% месячной нормы осадков выпало в Северной столице прошедшей ночью. Высота снежного покрова достигла 25 см, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

К утру 21 февраля в Санкт-Петербурге выпало 13 см снега, отметили в пресс-службе городской администрации.

На дорогах работают сотни дворников и снегоуборочных машин.

Спасатели призывают горожан быть осторожнее - может быть очень скользко.

Отметим, что в Ленобласти высота снежного покрова местами достигла 55 см.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе достаточно тепло - температура днем держится около -5 градусов. Все утро шел снег.