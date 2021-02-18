На "Маяковской" сняли мрамор

На станции «Маяковская» петербургского метрополитена демонтировали мраморную облицовку стен. Сейчас рабочие разбирают гранитное напольное покрытие и подвесной армоцементный потолок.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, мероприятия проводятся в рамках капремонта вестибюля станции.

Также полностью демонтированы электросети, системы вентиляции и пожаротушения.

Ремонт начался 10 января и продлится почти год.

Отметим, что на станции ранее проводили только косметический ремонт. Реновацию прописали и наклонному ходу станции.

Позже в Петербурге планируют капитально отремонтировать станции «Московская 2», «Удельная», «Ладожская», «Озерки», «Технологический институт 2» и «Проспект Большевиков».