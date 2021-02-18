На "Маяковской" сняли мрамор

На станции «Маяковская» петербургского метрополитена демонтировали мраморную облицовку стен. Сейчас рабочие разбирают гранитное напольное покрытие и подвесной армоцементный потолок.
Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, мероприятия проводятся в рамках капремонта вестибюля станции.
Также полностью демонтированы электросети, системы вентиляции и пожаротушения.
Ремонт начался 10 января и продлится почти год.
Отметим, что на станции ранее проводили только косметический ремонт. Реновацию прописали и наклонному ходу станции.
Позже в Петербурге планируют капитально отремонтировать станции «Московская 2», «Удельная», «Ладожская», «Озерки», «Технологический институт 2» и «Проспект Большевиков».