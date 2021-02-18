Синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать весны

Петербуржцам в этом году обещают позднюю весну. Как рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус, по-весеннему в городе запахнет только в первые дни апреля.

При этом прошедшая ночь (на 18 февраля) так и останется самой холодной - к утру температура упала до -24 градусов.

"Говорить о том, что низких температур в пределах -15...-20 градусов не будет - неверно, они будут. На раннюю весну жителям Северной столицы не стоит", - сказал Леус.

Он отметил, что весна будет поздней, однако предположил, что все-таки минимум половина петербуржцев рада настоящей русской зиме и обилию снега.

Как писал Санкт-Петербург.ру, во второй половине февраля в нашем городе будет морозно, возможны резкие перепады температур. На днях в Северной столицы прошли обильные снегопады, что сильно осложнило ситуацию на дорогах - пробки доходили до девяти баллов.