Раскрыто новое место работы Евгения Елина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономике Евгений Елин 28 февраля покинет Смольный, а с 1 марта займет должность руководителя космического направления холдинга S7 Group. Об этом сообщили в пресс-службе авиационно-космической корпорации.

В S7 Group Елина пригласили акционеры.

В компании экс-чиновник займется развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт».

Как писал Санкт-Петербург.ру, об отставке Елина стало известно 15 февраля. Кто заменит его на должности, не сообщалось. Источник "Невских новостей" указывал, что должность могут и вовсе ликвидировать, распределив полномочия между другими вице-губернаторами.

Елин стал вице-губернатором в начале 2019 года. До этого он был замминистра экономического развития и курировал госзакупки, а такаже космическую программу.

S7 Group приобрела платформу «Морской старт» у РКК «Энергия» в 2016 году. Компания инвестировала в проект около $160 млн.