Весной по Петербургу поедут новые трамваи

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков оценил новые трамваи, которые запустят в городе в марте. Среди 13 новых составов будут 11 двухсекционных трамваев модели «Богатырь-М» и два уникальных трехсекционных трамвая «Витязь-Ленинград», сообщили в комитете по транспорту.

Отмечается, что у "Витязей" легкий алюминиевый корпус. Эти трамваи экономнее, они легче разгоняются и тратят меньше энегрии. Кроме того, материал меньше подвергается износу и коррозии.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на проспекте Энгельса начался ремонт трамвайных путей, он продлится до июня.

Подробнее об ограничениях движения читайте в нашей заметке.