"Жемчужному прапорщику" дали третий срок

Петербургский суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко. Экс-полицейский признан виновным по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти), сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Тогда нетрезвый Бойко ударил в лицо помощника оперативного дежурного в отделении.

Прапорщик признал вину и извинился перед потерпевшим.

Первый условный срок в 3,5 года Вадим Бойко получил после разгона митинга оппозиции в 2010 году в Петербурге. Он проявил особую жестокость к протестовавшим. Прозвище "жемчужный" он получил из-за браслета на руке.

Через три года экс-полицейского приговорили к условным трем годам за стрельбу в чебуречной.