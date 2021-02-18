Эксперты: Вода на Неве не замерзает в сильные морозы по ряду причин

Специалисты Росприроднадзора объяснили, почему вода в Неве не замерзла в сильные морозы. Оказалось, что этому явлению есть несколько причин, рассказали эксперты в Instagram ведомства.

На некоторых участках Невы поверхность реки не покрывается льдом из-за большого течения и работы ледоколов, которые предотвращают зимние наводнения.

Также не замерзают те участки реки, куда попадают сточные воды, которые могут быть теплее природной воды, уточнили специалисты.

Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что на Неве этой зимой работает ледокол «Невская застава». У судна несколько функций, например, оно может прорубать лед толщиной до 70 см. На ледоколе установлена особая конструкция для рубки льда под неразведенными мостами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня утром петербуржцы заметили, что в канале Грибоедова есть две странные незамерзшие борозды.

Также сообщалось, что ночь на четверг, 18 февраля, стала самой холодной с начала зимы — к 7 часам утра температура воздуха опустилась до -24,3 градусов.