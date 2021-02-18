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Кроссовок Пиотровского, "секретный" документ Смольного и вопросы спикеру ЗакСа: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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Активность политических телеграм-каналов в нашем городе сродни погоде - то в одну сторону, то в другую. Сегодня главной новостью стал рейтинг стильных людей GQ, куда попал культурный вице-губернатор. А еще документы, которые рассылает Смольный по районам. Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает знакомить читателей с увлекательным миром политического Телегам города.

SpbGovNo сегодня нахваливает вице-губернатора Бориса Пиотровского. И хорош и кроссовками пригож - загляденье. Речь в хвалебном посте о том, что нового культурного вице-губернатора признали одним из 100 самых стильных мужчин страны.

Ротонда сегодня публикует документ, который  вероятно получили районные администрации из Смольного. Он касается  профилактики участия детей в протестных акциях. В качестве мер, которые якобы предлагают районам: классные часы, создание кибердружин для наблюдения за поведением молодежи. Кроме этого, педагогам будто бы предлагается смотреть в соцсети своих учеников и докладывать куда следует, а так же беседовать с родителями.

Скипетр задает вопрос: что означает термин "президентство Российской Империи", высказанный спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. Исходя из того, что вопрос задан не кому-нибудь, а в просторы вселенной, авторы канала ответ на него получат не скоро.

История со списком "Турчака-Бельского", которая попадала в наш предыдущий обзор, похоже имеет продолжение. Петербургские политические телеграм-каналы обещают, что весна нас еще всех удивит информационными утечками. Что же, будем ждать новых постов и "инсайдов".

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