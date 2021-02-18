Активность политических телеграм-каналов в нашем городе сродни погоде - то в одну сторону, то в другую. Сегодня главной новостью стал рейтинг стильных людей GQ, куда попал культурный вице-губернатор. А еще документы, которые рассылает Смольный по районам. Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает знакомить читателей с увлекательным миром политического Телегам города.
SpbGovNo сегодня нахваливает вице-губернатора Бориса Пиотровского. И хорош и кроссовками пригож - загляденье. Речь в хвалебном посте о том, что нового культурного вице-губернатора признали одним из 100 самых стильных мужчин страны.
Ротонда сегодня публикует документ, который вероятно получили районные администрации из Смольного. Он касается профилактики участия детей в протестных акциях. В качестве мер, которые якобы предлагают районам: классные часы, создание кибердружин для наблюдения за поведением молодежи. Кроме этого, педагогам будто бы предлагается смотреть в соцсети своих учеников и докладывать куда следует, а так же беседовать с родителями.
Скипетр задает вопрос: что означает термин "президентство Российской Империи", высказанный спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. Исходя из того, что вопрос задан не кому-нибудь, а в просторы вселенной, авторы канала ответ на него получат не скоро.
История со списком "Турчака-Бельского", которая попадала в наш предыдущий обзор, похоже имеет продолжение. Петербургские политические телеграм-каналы обещают, что весна нас еще всех удивит информационными утечками. Что же, будем ждать новых постов и "инсайдов".
Кроссовок Пиотровского, "секретный" документ Смольного и вопросы спикеру ЗакСа: о чем пишет политический Телеграм Петербурга
© Фото: pixabay.com
Активность политических телеграм-каналов в нашем городе сродни погоде - то в одну сторону, то в другую. Сегодня главной новостью стал рейтинг стильных людей GQ, куда попал культурный вице-губернатор. А еще документы, которые рассылает Смольный по районам. Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает знакомить читателей с увлекательным миром политического Телегам города.
Все новости рубрики
- Эксперты: Вода на Неве не замерзает в сильные морозы по ряду причинСреди них ледоколы, сильное течение и сточные воды.
- Петербург подсчитал безработных: на одну вакансию претендуют два человекаПри этом город ощущает острую нехватку дешевой рабочей силы.
- Петербург заполонили тысячи бездомных кошекПо официальным данным, в городе около 100 тыс. пушистых бомжей.
- 29 января 2021, 15:17
- В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-кортыВ связи со снижением заболеваемости власти задумались о смягчении антикоронавирусных требований.
- 29 января 2021, 13:14
- В Петербурге ограничивают на несколько месяцев движение вдоль МойкиНа набережной будут ремонтировать подземный коллектор.
|
следующая
- Пиотровский вошел в рейтинг самых стильных мужчин GQВице-губернатор оказался на 54-й строчке списка.
- Скончался известный российский актер Андрей МягковАртист полюбился зрителям после ролей в картинах "Ирония судьбы" и "Служебный роман".
- Воспитательница петербургского детсада отстояла свою честь через судРодительнице придется заплатить за клевету на работницу детского учреждения.
- В сильные морозы на канале Грибоедова начал таять ледМежду тем, минувшая ночь поставила рекорд по самому сильному морозу за эту зиму.
- Фото россиян на паспорт запретили подправлятьТакже нельзя фотографироваться в цветных линзах и темных очках.
|
|
следующая
- 16:16
- Кроссовок Пиотровского, "секретный" документ Смольного и вопросы спикеру ЗакСа: о чем пишет политический Телеграм Петербурга
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.