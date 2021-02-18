Петербург подсчитал безработных: на одну вакансию претендуют два человека

Ситуация на рынке труда в Петербурге пока не выправилась, в городе зарегистрировано безработными 79,2 тыс. человек.

Как рассказал директор Центра трудовых ресурсов Северной столицы Алексей Чистяков, число безработных петербуржцев медленно снижается.



Он уточнил, что в январе на одну вакансию центра занятости приходилось 2,23 человека, а в прошлом году - 0,69.

Большая часть предлагаемых вакансий - по рабочим специальностям.

В Ленобласти особенно ощущается, что иностранцев стало меньше - в коронавирусный год они уехали домой. Например, дефицит строителей составляет 4 тыс. человек. В других сферах картина аналогичная.