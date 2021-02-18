Петербург заполонили тысячи бездомных кошек

В Санкт-Петербурге достаточно много бездомных животных - больше всего кошек, за ними с большим отрывом следуют собаки. Так, в нашем городе проживает до 100 тыс. бездомных кошек и около 5 тыс. бездомных собак, сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

При этом животных с владельцами в разы больше: около 300 тыс. живут с собаками, а до 1 млн петербуржцев ухаживают за котами и кошками.

Андреев отметил, что в основном бездомные коты живут в подвалах домов.

Он уточнил, что за время пандемии коронавируса ситуация с бездомными животными в городе улучшилась. В период самоизоляции петербуржцы больше внимания уделяли своих питомцам.

По словам ветеринара, популяцию бродячих животных увеличивают люди, подкармливающие животных, но в итоге бросающие их на улице.