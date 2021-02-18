Пиотровский вошел в рейтинг самых стильных мужчин GQ

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский вошел в Топ-100 самых стильных мужчин по мнению GQ. Ему досталось 54-е место.

Составители рейтинга особое внимание уделили обуви молодого вице-губернатора города. При составлении топа отметили, что его винтажные Nike Air Jordan 1 уже нигде не купить.

Пиотровского назвали сникерхедом - человеком, который разбирается в кроссовках.

Российский шоумен Иван Ургант занял четвертое место в рейтинге. Также в рейтинге оазался музыкант Илья Прускин из группы Little Big. Актер Данила Козловский расположился на девятой строчке.