В честь Мягкова в Петербурге могут назвать улицу или сквер

В Санкт-Петербурге может появиться улица с именем в честь актера Андрея Мягкова. Об этом сообщили в пресс-службе депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

Народный избранник направит соответствующее предложение Топонимической комиссии. Среди горожан проведут опрос о возможном месте для улицы.

Также в честь артиста могут назвать сквер.

Цивилев напомнил, что Андрей Мягков родился в Ленинграде.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля в возрасте 82 лет. О дате и месте похорон пока не сообщалось.

Печальную новость распространил МХТ им. Чехова, работе в котором Мягков посвятил большую часть жизни.