Скончался известный российский актер Андрей Мягков

В Москве скончался знаменитый актер Андрей Мягков. О кончине артиста сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МХТ имени Чехова, где служил актер.

Народный артист России скончался на 83-м году жизни.

"Пятый канал" отмечает, что, по предварительным данным, Мягков скончался от острой сердечной недостаточности.

Мягков родился в Ленинграде. Служил в "Современнике" и Московском художественном театре им. А.П. Чехова, также преподавал в Школе-студии.

Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы", врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в "Служебном романе".